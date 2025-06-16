امتحانات الثانوية| أول رد من التعليم على استبعاد رئيس لجنة “أولاد الأكابر” بسوهاج

أكد مصدر سئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما تم نشره عن استبعاد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة 2025 في محافظة سوهاج بسبب تسهيل الغش غير صحيح.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن الوزارة تنفذ اجراءات حازمة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

وشدد المصدر على أن هناك متابعة دقيقة لمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ماذا حدث ؟

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول انباء تزعم تسهيل الغش في احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بسوهاج ، و وصفها بأنها واحدة من لجان “أولاد الأكابر” .

محافظ سوهاج يحسم الجدل

ومن جانبه أصدر اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج ، بيانا عاجلا حسم خلاله الجدل قائلا :

في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ووساطة ومحسوبية لأبناء بعض المسئولين، ونظرًا لما تضمنته تلك المنشورات من معلومات غير محددة يمكن الاستناد عليها في اتخاذ إجراءات قانونية، نطالب جميع المواطنين ممن لديهم معلومات موثقة أو أدلة أو دلائل تتعلق بأي حالات غش أو فساد إداري أو مالي في أول يوم أو باقي أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 التفضل بالتوجه مباشرة لمقابلة المحافظ شخصيا بمقر ديوان عام المحافظة، مصحوبين بالأدلة التي تؤكد الواقعة مع تحديد المكان والتفاصيل اللازمة والأسماء، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال ذلك، وإحالتها لجهات التحقيق.

وأضاف محافظ سوهاج: كما يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على الأرقام التالية مصحوبة قبلها بـ ( 02) : (20545083 – 20545082 – 20545095) .