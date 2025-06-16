لطلاب الثانوية العامة النظام القديم | تفاصيل النجاح والرسوب في الاقتصاد والإحصاء

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توضيح عاجل بشأن النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء المقرر أن يؤديهما طلاب "النظام القديم" في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الثلاثاء .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تعد “الاقتصاد والاحصاء” في الثانوية العامة 2025 "النظام القديم" مادة من فرعين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في إحدى الفرعين: الاقتصاد او الاحصاء، وتغيب في الفرع الاخر، سيكون الطالب ناجحا في هذه المادة، حيث ان نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني على أنه ، في حالة عدم حصول الطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على النهاية الصغرى في المادة ، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه خلال امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة ( الاقتصاد أو الإحصاء ) يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني في أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالدرجة الفعلية، سيؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”



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الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

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