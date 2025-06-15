الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تابع من خلال غرفة العمليات المركزية حادث السير الذي تعرض له عدد من الملاحظين خلال توجههم للمراقبة في لجان بمحافظة سوهاج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن وزير التربية والتعليم والتعليم لافني ، اطمأن على استقرار حالتهم الصحية ووجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وكان قد شهد طريق مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الملاحظين المنتدبين لأداء مهام المراقبة في امتحانات الثانوية العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 ملاحظًا بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطارا من النقابة الفرعية بسوهاج، يفيد بتعرض 14 معلما لحادث سير أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، باحدى لجان جهينة بمحافظة سوهاج.

ووجه نقيب المعلمين، بسرعه توجه، عابدين الميرى رئيس فرعية المعلمين بجهينة وجميع أعضاء النقابة الفرعية، للمستشفى ، وتقديم كل مساعدة للمعلمين المصابين، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة الموقف لحين تمائلهم للشفاء.



وأوضحت تفاصيل الواقعة ، اصابة 14 معلمًا، فى حادث سير اليوم، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بأسيوط ، إلى احدى لجان جهينة بأسيوط لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحانى الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتبين اصابتهم اصابات طفيفة خرج 8 معلمين من المستشفى بعد تلقى الاسعافات الأولية ، ومازال 6 معلمين تحت الملاحظة .



وتواصل نقابة المعلمين متابعة الحالة الصحية للمصابين، ووجه نقيب المعلمين بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الكامل للمصابين ومتابعة ملابسات الحادث الذى تعرض له المعلمون خلال أداء واجبهم الوطني.