قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين
إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي قرب مطار مدينة مشهد
متى تبدأ رأس السنة الهجرية 1447؟.. أفضل أدعية العام الجديد للرزق والبركة
الشناوي يتفوق على نوير ويحقق رقما تاريخيا في كأس العالم الأندية
اسرائيل: تنفيذ هجوم جوي على طائرة تزويد بالوقود إيرانية داخل مطار مشهد
قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة
غلب عليها الندم.. تعليق قوي من الكاف بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي
تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية للجماعة
إمام عاشور ينتهي من إجراء جراحة ناجحة بعد كسر الترقوة ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تابع من خلال غرفة العمليات المركزية حادث السير الذي تعرض له عدد من الملاحظين خلال توجههم للمراقبة في لجان بمحافظة سوهاج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن وزير التربية والتعليم والتعليم لافني ، اطمأن على استقرار حالتهم الصحية ووجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وكان قد شهد طريق مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الملاحظين المنتدبين لأداء مهام المراقبة في امتحانات الثانوية العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 ملاحظًا بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطارا من النقابة الفرعية بسوهاج، يفيد بتعرض 14 معلما لحادث سير أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، باحدى لجان جهينة بمحافظة سوهاج.

ووجه نقيب المعلمين، بسرعه توجه، عابدين الميرى رئيس فرعية المعلمين بجهينة وجميع أعضاء النقابة الفرعية، للمستشفى ، وتقديم كل مساعدة للمعلمين المصابين، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة الموقف لحين تمائلهم للشفاء.

وأوضحت تفاصيل الواقعة ، اصابة 14 معلمًا، فى حادث سير اليوم، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بأسيوط ، إلى احدى لجان جهينة بأسيوط لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحانى الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتبين اصابتهم اصابات طفيفة خرج 8 معلمين من المستشفى بعد تلقى الاسعافات الأولية ، ومازال 6 معلمين تحت الملاحظة .

وتواصل نقابة المعلمين متابعة الحالة الصحية للمصابين، ووجه نقيب المعلمين بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الكامل للمصابين ومتابعة ملابسات الحادث الذى تعرض له المعلمون خلال أداء واجبهم الوطني.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

امتحانات الثانوية العامة.. مصابو حادث سوهاج يعتذرون عن أعمال المراقبة

جانب من اللقاء

رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة حول تعزيز تنافسية القطاع الخاص

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد