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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025| الطلاب يؤدون المواد الأساسية من الأحد القادم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة 2025 امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع الأحد القادم الموافق 22 يونيو 2025 

وحيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم يوم الأحد 22 يونيو 2025 امتحان اللغة العربية

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مواعيد امتحانات جميع المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء  

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء  

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة ) 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)  

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 :  التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 :  الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء 

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا 

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة) 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل) 

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة ) 

الأحد 6 يوليو 2025 :  الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة ) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 :  التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 :  الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 :  علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الفلسفة والمنطق ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 1 يوليو 2025 :  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق

الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة

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