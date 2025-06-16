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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

التعدى على فتاة
التعدى على فتاة
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سحل فتاة مقيدة بالحبال وسط الشارع بمدينة حدائق أكتوبر حيث تبين أن والد الفتاة هو من يتعدى عليها بالضرب ويقوم بسحلها في الشارع بسبب علاقتها بشاب.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات نجدة بإبلاغ أهالي مدينة حدائق أكتوبر بتعرض فتاة للسحل والضرب من رجل وسط الشارع حيث يقيدها بالحبال ويجرها وسط صرخاتها واستغاثتها بالأهالي، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتم انقاذ الفتاة من يد الرجل الذي تبين أنه والدها وعثر بحوزته على سلاح أبيض أخفاه داخل حقيبة.

وذكرت الفتاة المجني عليها أنها تركت منزل والدها بسبب معاملته العنيفة لها واعتداءه الدائم عليها بالضرب ما دفعها للهرب كما أنه يتعاطي المخدرات، وتوجهت للإقامة رفقة شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية حتى فوجئت بوالدها يحضر لاصطحابها بالقوة وقيدها بالحبال وسحلها وسط الشارع.

بمواجهة الأب اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية سحل فتاة حدائق أكتوبر أمن الجيزة

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