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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

6 ضحايا.. القبض على صاحب مصنع طوب انهارت مدخنته على العمال بالصف

مصنع الطوب
مصنع الطوب
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب مصنع طوب بالصف، بعد انهيار مدخنة المصنع على العمال ما أسفر عن مصرع وإصابة 2 آخرين بقرية عرب أبو ساعد بمركز الصف.

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، التحقيق في واقعة انهيار مدخنة داخل مصنع طوب بقرية عرب أبوساعد بمركز الصف، والتي أسفرت عن وفاة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أبناء قرى محافظة الجيزة.

كانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار مفاجئ لمدخنة ضخمة، تجاوز ارتفاعها 50 مترًا، داخل المصنع أثناء استراحة عدد من العمال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الصف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المدخنة كانت متهالكة وغير مؤمّنة، كما أن المصنع يعمل دون الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يثير شبهة الإهمال الجسيم من قبل القائمين على إدارة المصنع.

وأمرت النيابة العامة عقب إخطارها بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة موقع الحادث، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار مالك المصنع وعدد من المسئولين الإداريين والفنيين، لاتهامهم بالتسبب في وفاة وإصابة عدد من العمال نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل أجهزة الأمن تكثيف جهودها لكشف كافة الملابسات، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة صاحب مصنع طوب انهيار مدخنة

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