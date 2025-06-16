نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 يستعد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لإعتمادها خلال الساعات المقبلة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025

وللوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، يمكن للطلاب الضغط على: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، إمكانية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها من محافظ القاهرة .

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 يمكن الاستعلام عنها بشكل مجاني بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة بالخطوات التالية :

ادخل على رابط ننتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي من هنا

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

كما يمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي من خلال خدمة المحادثة الآلية أو 0900 بعد دفع الرسوم المطلوبة

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025

يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس من المحافظ وليس وزير التربية والتعليم .

وتصدر محافظة القاهرة و مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانات رسمية تكشف عن تفاصيل اعتمادنتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس بلا أخطاء

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس سوف تعلن بشكل خالي تماما من الأخطاء .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات يتم مراجعتها بشكل دقيق لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً ، مشددة على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان خلو نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 من أي أخطاء.