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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، انه الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة من خلال الروابط التالية 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة سوهاج

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة أسيوط

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة المنيا

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بني سويف

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة المنوفية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2025

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