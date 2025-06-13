رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20