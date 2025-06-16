3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

يترقب ملايين المصريين موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، وهي إحدى المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، خاصة أنها تمنح العاملين في الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

وتعد بداية العام الهجري مناسبة تاريخية ودينية مرتبطة بحدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، والتي اعتمدها المسلمون بداية للتقويم الهجري.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريا

وفقا للحسابات الفلكية، توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو غرة شهر المحرم لعام 1447 هجريا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يستمتع الموظفون بإجازة طويلة تمتد لـ3 أيام متواصلة، حيث تتبعها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت 27 و28 يونيو، مما يجعلها فرصة مناسبة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة.

التقويم الهجري.. بداية من الهجرة النبوية

اعتمد المسلمون التقويم الهجري خلال خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استنادا إلى حدث الهجرة النبوية الشريفة، والتي تمثل بداية عهد جديد في التاريخ الإسلامي. ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر بنحو 11 يوما مقارنة بالسنة الميلادية.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

خريطة الإجازات الرسمية في يونيو 2025

يشهد شهر يونيو 2025 عددا من الإجازات الرسمية المهمة، حيث يأتي بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ويشمل:

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.

الجمعة 27 يونيو: عطلة أسبوعية.

السبت 28 يونيو: عطلة أسبوعية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتوفر هذه الإجازات فرصة مثالية للموظفين للحصول على عطلة ممتدة في نهاية الشهر، تعزز من التوازن بين العمل والراحة، خاصة في ظل ضغط العمل عقب موسم العيد.

موعد إجازة

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

تتضمن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري في مصر ما يلي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.