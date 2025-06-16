قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
شاهد.. لقطات من استقبال بعثة الأهلي بنيوجيرسي استعدادا لمباراة بالميراس
الحرس الثوري : عملياتنا ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى زواله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة
إجازة
محمد غالي

يترقب ملايين المصريين موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، وهي إحدى المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، خاصة أنها تمنح العاملين في الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر. 

وتعد بداية العام الهجري مناسبة تاريخية ودينية مرتبطة بحدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، والتي اعتمدها المسلمون بداية للتقويم الهجري.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريا

وفقا للحسابات الفلكية، توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو غرة شهر المحرم لعام 1447 هجريا. 

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يستمتع الموظفون بإجازة طويلة تمتد لـ3 أيام متواصلة، حيث تتبعها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت 27 و28 يونيو، مما يجعلها فرصة مناسبة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة.

التقويم الهجري.. بداية من الهجرة النبوية

اعتمد المسلمون التقويم الهجري خلال خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استنادا إلى حدث الهجرة النبوية الشريفة، والتي تمثل بداية عهد جديد في التاريخ الإسلامي. ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر بنحو 11 يوما مقارنة بالسنة الميلادية.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

خريطة الإجازات الرسمية في يونيو 2025

يشهد شهر يونيو 2025 عددا من الإجازات الرسمية المهمة، حيث يأتي بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ويشمل:
الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.
الجمعة 27 يونيو: عطلة أسبوعية.
السبت 28 يونيو: عطلة أسبوعية.
الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتوفر هذه الإجازات فرصة مثالية للموظفين للحصول على عطلة ممتدة في نهاية الشهر، تعزز من التوازن بين العمل والراحة، خاصة في ظل ضغط العمل عقب موسم العيد.

موعد إجازة

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

تتضمن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري في مصر ما يلي:
الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.
الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

اجازة إجازة رأس السنة موعد إجازة رأس السنة الهجرية موعد إجازة رأس السنة موعد إجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق برنامج مصر جميلة بأسوان والاحتفاء بمسيرة محمد سلماوي والسامر يستقبل مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

عقار مكون من 12 طابق مائل بأسيوط

مكون من 12 طابقا .. تشكيل لجنة لفحص عقار مائل بمدينة أسيوط

محافظ الغربية

بوزن 2 طن.. محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم الأضاحي

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد