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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتشتري شقة.. طريقة التسجيل بالشهر العقاري 2025

طريقة التسجيل بالشهر العقاري
طريقة التسجيل بالشهر العقاري
محمد غالي

كيفية تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025، والتي يسعى المواطنون لمعرفتها لتوثيق عقود ملكيتهم لضمان حقوقهم القانونية وتسهيل التعاملات العقارية مثل البيع أو الإيجار، وتجنب أي منازعات مستقبلية. 

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

لضمان نجاح عملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري الواقع في نطاقها العقار.
تقديم طلب التسجيل على النموذج المخصص لذلك.
إرفاق المستندات المطلوبة وفق نوع النموذج.
سداد الرسوم والمصاريف الإدارية المحددة قانونًا.
استلام إيصال رسمي برقم وارد لتتبع الطلب.

وبعد تقديم الطلب، تصل خلال 24 ساعة رسالة نصية إلى الهاتف المُسجل تفيد بحالة الطلب، والتي تكون على أحد الأشكال التالية:
قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق.
رفض القيد حال وجود نقص في المستندات.
إرجاء البت إذا وُجد طلب سابق قيد الدراسة لنفس العقار، ويتم احتساب المدة من تاريخ الفصل فيه.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

ينبغي تجهيز الأوراق التالية عند التقديم:
نموذج طلب التسجيل مستوفي البيانات.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وكافة أطراف المعاملة.
مستند قانوني يثبت الملكية (عقد نهائي أو ابتدائي).
بيان مساحي من مكتب مساحة معتمد أو الجهات المختصة.
رخصة البناء الخاصة بالعقار.
ما يفيد الصفة القانونية للمُتقدم (وكالة رسمية - توكيل… إلخ).

طريقة التسجيل بالشهر العقاري

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2025

طبقًا لقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، فإن:
الحد الأقصى لرسوم تسجيل وحدة سكنية لا يتجاوز 500 جنيه، بخلاف مصروفات النشر والانتقال.
تختلف الرسوم النهائية باختلاف مساحة الشقة وموقعها الجغرافي.

وينصح المواطنون بالتأكد من التكلفة الفعلية لدى مأمورية الشهر العقاري المختصة قبل الشروع في الإجراءات.

مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري

تستغرق عملية التسجيل بالكامل، وفق اللائحة التنفيذية للقانون، مدة أقصاها 37 يومًا، شريطة عدم وجود ملاحظات أو اعتراضات، وبعدها يتوجه المواطن لاستلام المحرر المشهر رسميًا من المأمورية.

الحالات التي يسمح لها بتسجيل الشقق

يمكن التقدم بطلب تسجيل في الحالات التالية:
امتلاك عقد نهائي موثق.
وجود عقد عرفي مع إثبات الحيازة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحسن نية.
وضع اليد مع إثبات حيازة مستمرة بحسن نية لمدة لا تقل عن 15 عامًا.

نماذج تسجيل الشقق في الشهر العقاري

تتنوع نماذج التسجيل وفق نوع المعاملة، وأبرزها:
شهر حكم نهائي (صلحًا أو تسليم بالطلبات).
شهر إنهاء وقف.
شهر حكم نهائي بفصل موضوعي.
قيد حق عيني تبعي.
شهر عريضة دعوى.
تحقيق واقعة مادية.
التصرف بموجب محرر مشهر.
شهر حق إرث.

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