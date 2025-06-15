وزير الثقافة: الفخراني رمز من رموز الإبداع الأصيل بما يملكه من موهبة فريدة

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء اليوم، جانبًا من بروفات العرض المسرحي “الملك لير” بطولة النجم القدير يحيى الفخراني، والتي تُجرى على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وأعلن افتتاح العرض أمام الجمهور مع نهاية الشهر الجاري

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته البالغة بعودة الفنان الكبير يحيى الفخراني للوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدًا أن الفخراني رمز من رموز الإبداع الأصيل، بما يملكه من موهبة فريدة ومسيرة استثنائية. وأضاف أن عرض “الملك لير” يُجسد التقاء الإبداع المسرحي الراقي بالأداء العبقري، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي يتم الإعداد له، ومهنئًا الفخراني بعودته التي تُعيد للمسرح ألقه ومجده.

وأكد الوزير أن إعادة تقديم “الملك لير” تمثل خطوة هامة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم المسرح الجاد والمتميز، وأن الوزارة حريصة على توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي لنجاح العرض، وتهيئة المناخ الملائم لانطلاق موسم مسرحي قوي ومبشر.

من جانبه، وجّه النجم القدير يحيى الفخراني الشكر لوزير الثقافة على دعمه الكامل، وحرصه على متابعة جميع مراحل الإعداد للعرض، مؤكدًا أن “الملك لير” يحمل له مكانة خاصة في تاريخه الفني.

وأشاد الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، بقيمة النجم يحيى الفخراني ودوره الكبير في إثراء الحركة المسرحية المصرية، لافتًا إلى أن عرض “الملك لير” هو أحد الإنتاجات المتميزة التي يُتوقع أن تشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا، معلنًا أن افتتاح العرض رسميًا سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على خشبة المسرح القومي.