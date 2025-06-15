باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت ثنائية باريس سان جيرمان عن طريق فابيانو رويز وفيتور فيريرا في الدقيقتين 19، 45+1.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: دوي، راموس، كفاراتسيخيليا.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينجليت، جالان، لي نورماند، لينو

خط الوسط: يورينتي، دي بأول، باريوس

خط الهجوم: جريزمان، ألفاريز، جوليانو