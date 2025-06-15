أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي جهة تسعى لإثارة الفوضى في مصر تُعتبر خائنة للوطن، مشددًا على أن استقرار البلاد هو خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك محاولات لإدخال مواطنين أجانب عبر معبر رفح دون إجراءات قانونية أو تأشيرات، مستغلين اسم "قافلة الصمود" لفك حصار غزة.

وأضاف موسى أن مصر ترحب بكل من يحترم الدولة، ولا تقبل بأي فوضى أو تجاوز، مؤكدًا: "محدش هيعتب رفح، ولا هيدخل السلوم أو أي حدود أخرى بشكل غير قانوني".

وحذر من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، موضحًا أن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لاستغلال الظروف لإحداث اضطرابات.

وأشار إلى أن التصريحات والدعوات المثيرة للفتنة تعد جريمة في حق الشعب المصري، مؤكدًا أن القانون سيتعامل بحسم مع كل من يشارك في مثل هذه الأفعال.

وأكد أن مصر تمر بمرحلة حساسة ولن تسمح لأحد بالعبث بأمنها أو الاستقواء عليها.