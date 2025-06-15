بدر حامد: سيتم افتتاح أكاديمية للزمالك في نيجيريا والدول العربية

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن خطوات جديدة تقوم بها إدارة النادي في إطار التوسع الخارجي لاكتشاف وتطوير المواهب الكروية، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من الأكاديميات الرسمية للنادي.

وأكد حامد، في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك، أنه تم اتخاذ قرار بافتتاح أكاديميات رسمية للنادي في كل من السعودية والإمارات والكويت خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز اسم النادي عربيًا واستثمار المواهب الكروية في تلك الدول.

وأضاف: "نحن في مرحلة متقدمة من التعاون مع الجهات الرسمية في نيجيريا لإنشاء أكاديمية تحمل اسم نادي الزمالك، بمدينة لاجوس، على أن تتبعها أكاديمية أخرى في مدينة كانو بالموسم القادم."

وأوضح أن نيجيريا تُعد من أكثر الدول الإفريقية الغنية بالمواهب، وأن الزمالك يهدف من خلال هذا المشروع إلى انتقاء أفضل العناصر الشابة لدعم صفوف الناشئين والفريق الأول مستقبلًا.

واختتم رئيس قطاعات الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيقوم ببناء ملاعب مخصصة للناشئين وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بما يضمن بيئة تدريب مثالية تواكب التطورات العالمية في إعداد اللاعبين