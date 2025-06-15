مفاجأة.. أبرز الأسماء المحلية المرشحة للانضمام للزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، أبرز الأسماء المحلية المرشحة للانضمام لنادي الزمالك في الموسم المقبل.

وقال عبر برنامجه بلس 90: هناك عدد من اللاعبين على طاولة الترشيحات داخل الزمالك بينهم أحمد شريف وياسين مرعي ثنائي فاركو، وكذلك محمد رضا بوبو ومحمود صابر وزلاكة ثلاثي بيراميدز.

وأضاف: من ضمن المرشحين لنادي الزمالك أيضا محمد اشرف "بن شرقي" لاعب غزل المحلة، ومحمد علاء حارس الجونة، وكذلك محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي، وزميله أحمد ربيع لاعب خط الوسط.

وواصل: محمد علي بن حمودة مهاجم الغزل من ضمن اللاعبين الموجودين في الترشيحات داخل الزمالك

وتابع قائلا : الزمالك استقر على عودة سيد نيمار في الموسم المقبل، وهناك اتجاه كبير لبقاء سيف جعفر مع الفريق.