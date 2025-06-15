حسين هريدي: يجب العمل على تطوير قوة الردع للحفاظ على الأمن القومي للعربي

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وإيران تقدمتا في عام 1975 بمبادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية في الشرق الأوسط ويمكن العمل على إحيائها

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يحدث أن تكون المنطقة خالية من السلاح النووي.

وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب العمل على تطوير قوة الردع، للحفاظ على الأمن القومي للعربي، موضحا أن مصر تقف بمفردها دون الدخول في تفاصيل.

واستطرد أن القمة العربية في بغداد التي أقيمت في 17 مايو الماضي عكست هذا الكلام، من حيث الحضور، حيث من غاب كان لأسباب تتعلق بترتيبات مستقبلية في الشرق الأوسط.