قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي.. المقاومة الفلسطينية تنفذ كمينا مركبا للاحتلال في غزة
مؤتمر نيويورك في مهب الريح| حلم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتبدد على أعتاب الصراع الإيراني الإسرائيلي.. فهل يتحقق؟
أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-6-2025 في مصر
أخبار التوك شو| أحمد موسى: إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم.. الجيش الإيراني: لدينا بنك أهداف لضرب إسرائيل
سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر بدون مصنعية الإثنين 16 يونيو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16 يونيو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
تليفونك بيراقبك.. كيف تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي بياناتك؟
رغم رفع العرض المالي.. إعلامي: الزمالك غاضب من محمد شريف
الخارجية الروسية: المستشار الألماني يعرف أخبار العالم من صحيفة العام الماضي
تحذير من تحركات إسرائيلية مشبوهة.. وأحمد موسى: لن نسمح بإعادة سيناريو 2011 في مصر
الصحة الإيرانية: 224 قتيلاً و1,277 جريحًا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
لو هتشتري شقة.. طريقة التسجيل بالشهر العقاري 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال ينشر لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران

لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران
لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران، قال إنها كانت موجهة نحو إسرائيل 

ووفقًا لبيان رسمي، تم استهداف شاحنة محملة بمنصّة صواريخ، إضافةً إلى أعداد متعددة من "منصّات دفاع جوي وصواريخ أرض-أرض" غربي طهران، ضمن ما وصفته إسرائيل بأنه حملة دقيقة "أفسحت المجال الجوي أمام سلاح الجو الإسرائيلي" .

قال الجيش الإسرائيلي (IDF) إنَّ العملية نفَّذت بتنسيق استخباراتي متقدم، حيث تم تحديد الأهداف بدقة وتدميرها بواسطة مقاتلات حربية وطائرات دون طيار . 

وأكد أحد المتحدثين الرسميين أن القصف طال "منصة كانت معدّة لتفجير صواريخ أرض-أرض مُوجهة باتجاه الداخل الإسرائيلي" 

كما رافق ذلك استهداف منصّات دفاع جوي ورادارات غرب طهران، تعقبها فيديوهات تظهر حطامًا يتصاعد من مواقع الإصابة، في محاولة لتعطيل قدرات إيران الردعية وتعزيز ما سمّاه IDF "حرية الحركة الجوية" .

تأتي هذه الضربة كجزء من "عملية الأسد الصاعد – Operation Rising Lion"، وهي حملة جوية استهدفت مواقع نووية، صواريخ باليستية، ومعاقل قيادية في إيران 

تعاونت فيها طائرات IDF مع عمليات نوعية لموساد داخل الأراضي الإيرانية، حيث تم إنشاء قاعدة طائرات مسيرة سرية لتوجيه الضربات ضد أنظمة إيران الصاروخية .

بحسب بيانات إسرائيلية، شاركت أكثر من 200 طائرة نفذت خمس موجات غارات صوب أكثر من 100 هدف عسكري ونووي، في حين دُمّرت عشرات منصات إطلاق وصواريخ جو-أرض . أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي أنه تمكّن من "إحكام السيطرة الجوية من غرب إيران وحتى طهران" .

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي إيراني حول الفيديو، لكن تقارير إيرانية وسّعت احتمالية استخدام منصات وأهداف خاوية كخداع متعمد لتضليل الضربات الإسرائيلية . مصادر في الجيش الإيراني نقلت للصحافة أن بعض ما تمّ قصفه قد يكون مجسّمات غير صالحة للاستخدام، لكنها لم تؤكد عدد المنصات الحقيقية التي دُمّرت .

ويُعد الفيديو بمثابة إعلان رسمي عن توسع إسرائيل في استخدام القوة الجوية ومصادر الاستخبارات الذاتية، في الوقت نفسه الذي تتصاعد فيه خطرات المواجهة المباشرة. والسيناريو الأشد خطورة الآن: هل تتحول هذه الحملة من استهداف أفراد ومنصات، إلى مواجهة بالوكالة أو حتى مباشرة على الأرض؟ المنطقة الآن ترتقب التطورات.

منصة إطلاق صواريخ الجيش الإسرائيلي إسرائيل إيران منصّة صواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

دراسة جدوى المشروعات.. انطلاق البرنامج التدريبي الثاني بوزارة الشباب والرياضة

الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي

الشباب تطلق الدورة الأولى لبرنامج "الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي"

محمد شريف

أمير هشام: غضب في الزمالك من محمد شريف

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد