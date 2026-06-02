محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التدريب المهني ومصنع الملابس الجاهزة بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، و الأستاذ أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل، و الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تابعت سير برامج التدريب العملي لطلاب التعليم الفني المزدوج( تخصص ملابس جاهزة)، موجهةً بمنح حافز مالي للطالبات المتدربات، ومتابعة أعمال صيانة الأجهزة و المعدات، مؤكدةً على أهمية تطوير خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات بما يلبي احتياجات السوق المحلي، والتعاقد مع المصانع والوحدات الإنتاجية الموجودة لتوريد الإنتاج للمشروعات الجارية التابعة للمحافظة.

كما تفقدت المحافظ ورش التدريب المهني التابعة لمديرية العمل، والتي تشمل عددًا من التخصصات والحرف الفنية، واطلعت على البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين، مؤكدةً أهمية التوسع في برامج التدريب التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة بسوق العمل وتنفيذ مشروعاتها الخاصة.