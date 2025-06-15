خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

ازدادت عمليات البحث مؤخراً عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية ، وأيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 وذلك بعد انتهاء النصف الأول من العام .

يشهد شهر يونيو الجاري العديد من أيام الإجازات الرسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء ، وكانت بدايتها إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم ٥ يونيو إلى ٩ يونيو .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ويشهد باقي الشهر إجازتين رسميّتان مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي و الخاص وهما :

- ‎26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- ‎-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

رأس السنة الهجرية

استطلاع هلال محرم



وتحدد دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والمقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم 1447 هجريًا مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، الموافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد رسميًا في مصر.

متى رأس السنة الهجرية 1447 ؟

دار الإفتاء المصرية سوف تعلننتيجة استطلاع هلال شهر محرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة، وذلك مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية الموزعة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام الوسائل البصرية والفلكية الدقيقة.

اجازة رأس السنة الهجرية 2025

اجازة القطاع الحكومي

نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

إجازة القطاع الخاص

طبقًا لـقانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.