موعد رأس السنة الهجرية 1447.. متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم

يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي حلول العام الهجري الجديد 1447، مع اقتراب غرة شهر المحرم، أول شهور السنة الهجرية.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم مساء الأربعاء الموافق 29 من ذي الحجة 1446 هجريًا، الموافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، لتحديد بداية السنة الهجرية الجديدة.

وستُجرى عملية استطلاع الهلال من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل العلمية والبصرية لضمان دقة الرؤية.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية 1447، إلا أن الموعد الرسمي سيُعلن بعد نتائج الرؤية الشرعية مساء الأربعاء.

ويُعد شهر المحرم من أعظم شهور الله الحُرم، وله مكانة خاصة في الإسلام، وقد اختاره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكون بداية التقويم الهجري، بعد مشاورة الصحابة الذين أجمعوا على أن الهجرة النبوية كانت الحدث الأبرز في تاريخ الدولة الإسلامية، فبدأت منها السنة الهجرية.