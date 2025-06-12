في أجواء عائلية.. روجينا تقضي الإجازة الصيفية| صور

شاركت الفنانة روجينا، صورا من إجازتها الصيفية مع عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت روجينا رفقة زوجها وبناتها، كما شاركت بعض الأنشطة والطعام، كما شاركت لحظة مضحكة مع زوجها أشرف زكي، نقيب الفنانين أثناء استماعه لأغنية وطني حبيبي، وعلقت قائلة: "جوزي وهو بيسمع أغنية وطني حبيبي.. رومانسي أوي.. تمام يا عمري".

أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.