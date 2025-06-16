تحالف الأحزاب يدفع بمجموعة من المرشحات في انتخابات النواب والشيوخ

عقد اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة أمل سلام، اجتماعا هاما، مساء اليوم، الإثنين، بحضور الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وكذلك حرصت أمينات المرأة ب42 حزبا سياسيا على الحضور، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات الدستورية الهامة.

وأكد اتحاد المرأة، في بيان أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية، حرصه الكامل على تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها السياسية الفاعلة، انطلاقا من إيمانه العميق بدورها الوطني وقدرتها على المساهمة في صناعة القرار وخدمة المجتمع.

وأعلن الاتحاد، خلال الاجتماع، عن الدفع بمجموعة متميزة من المرشحات في الانتخابات القادمة، يتمتعن بالكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم، وعلى رأسها قضايا المرأة والتنمية، والعدالة الاجتماعية.

وأكد الاتحاد أن اختيار المرشحات جاء بعد دراسة دقيقة، واستنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل الحقيقي للمجتمع، إيمانا بأن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو التزام وطني ومسؤولية سياسية.

ودعا اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى دعم المرأة المصرية في هذه المرحلة المفصلية والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية لضمان مستقبل أفضل قائم على التعددية والتمثيل المتوازن بين الجنسين.

كما أعلن اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، عن القيام بتشكيل غرفة عمليات، خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مجريات الانتخابات البرلمانية، وأنه سيكون هناك مساندة لكافة المرشحات، في ظل الفرص الهائلة التي تتمتع بها المرأة ولاسيما في إطار دعم القيادة السياسية بتمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ.