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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تحالف الأحزاب: سندفع بكوادر على المقاعد الفردية.. والقائمة الوطنية الأنسب لنا

تيسير مطر
تيسير مطر
محمود ابراهيم

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن اجتماع تحالف الأحزاب ، يمثل نقطة في صفحة جديدة وبداية لمرحلة لابد من تقدير أبعادها جيدا،  لاسيما ونحن مقبلون على استحقاقات دستورية هامة، ينبغي علينا الاستعداد لها جيدا، والخروج بصورة تليق بمكانة التحالف وأحزابه.

وأثنى النائب تيسير مطر، المجهود الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة المصرية، خلال السنوات الماضية، لتحقيق الأمن والأمان، مؤكدا أنه لولا التضحيات التي قامت بها، وتضحيات القيادة السياسية ووعيها الكبير ورؤيتها الاستراتيجية، ما كنا نعمل باطمئنان، كما وجه الشكر  للإعلام المصري على دعم الأحزاب المصرية.

وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن أحزاب التحالف اتفقت على التأييد التام للقائمة المغلقة المطلقة، مشيرا إلى أننا لن ننسى النظام الفردي وسندفع بكوادر على المقاعد الفردية، وسنبحث كيفية التواصل مع الأحزاب الأخرى، لافتا إلى أن التواجد في القائمة الوطنية، مهم لأنها الأنسب لنا كأحزاب وكناخب بعيدا عن النظام الفردي.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الاتحادات المنبثقة من التحالف نريد أن يكون لها كوادر في الانتخابات، ونحن موجودون على مستوى الجمهورية.  

وحول ما أثير حول انتشار قائمة وطنية تضم عددا من الأحزاب السياسية، قال النائب تيسير مطر، إنه لم يتم التواصل معنا فيما يتعلق بالقوائم وبشأن القائمة الوطنية وهي اجتهادات من أصحابها.

النائب تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية مجلس الشيوخ اجتماع تحالف الأحزاب

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