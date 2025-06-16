أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

أطلت الفنانة مروة ناجي، على جمهورها بأسلوب جديد ومختلف كليًا ، من خلال ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أنا الأولى"، والذي قررت طرح أغانيه على فترات متباعدة، في تجربة فنية تعد الأولى من نوعها بالنسبة لها.

وجاءت الانطلاقة قوية مع أغنية "أنا مش قد غيابك" التي حققت تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى الرقمية.

ولفتت مروة ، الأنظار بإطلالة مغايرة عما اعتاده الجمهور منها، حيث خرجت من الإطار الكلاسيكي المعروف عنها، خاصة في أعمالها المرتبطة بالأوبرا والمحافل الرسمية، إلى لون غنائي أكثر قربًا من جمهور الشباب.

وتحدثت مروة ناجي عن الألبوم الجديد وبعض تفاصيله كما تحدثت عن علاقتها بزوجها محمد وابنائها.