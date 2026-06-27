بعد إثارة الجدل .. هيثم حسن يعيد نشر صوره على إنستجرام

أشار الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هيثم حسن أعاد نشر صوره عبر حسابه على "إنستجرام".

هيثم حسن

وذلك بعد ساعات من حذفها، في خطوة أنهت حالة الجدل التي أثارها تصرفه الأخير بين الجماهير.

وكان هيثم حسن قد حذف جميع صوره التي تجمعه بمنتخب مصر والأندية، ما فتح باب التكهنات حول أسباب هذه الخطوة، قبل أن يعيد نشر الصور مرة أخرى عبر حسابه، دون الكشف عن أسباب حذفها أو إعادتها.

ولم يكشف اللاعب حتى الآن عن سبب هذه الخطوة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي يوضح ما إذا كان الأمر مرتبطًا بقرار شخصي أو استعدادًا للإعلان عن خطوة جديدة في مسيرته الكروية.