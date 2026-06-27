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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة أوجارتي تهدد خطط مانشستر يونايتد .. وتعويض ضخم 6.7 مليون يورو للنادي

صورة من لقاء إسبانيا وإوروجواى
صورة من لقاء إسبانيا وإوروجواى
إسلام مقلد

يعيش نادي مانشستر يونايتد حالة من الترقب والقلق بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعب وسطه الأوروجواياني مانويل أوجارتي خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في كأس العالم 2026، والتي انتهت بخروج أوروجواي من البطولة، وسط مخاوف من إصابة قوية قد تبعد اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب.

أوجارتي يغادر الملعب وسط مخاوف من إصابة خطيرة

وتعرض أوجارتي للإصابة أثناء محاولته قطع إحدى الكرات، بعدما علقت قدمه في أرضية الملعب ليسقط على الفور، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لنقله خارج المستطيل الأخضر على محفة ثم باستخدام كرسي متحرك، في مشهد أثار القلق حول طبيعة الإصابة.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب للاعب، خاصة أنها حدثت خلال المباراة التي شهدت تسجيل إسبانيا هدف الفوز الذي أنهى مشوار منتخب أوروجواي في المونديال، ليودع "السيلستي" البطولة من الأدوار الإقصائية.

مانشستر يونايتد يترقب الفحوصات الطبية

وينتظر مانشستر يونايتد نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها أوجارتي خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المتوقعة، وسط مخاوف من تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي قد تتطلب فترة علاج طويلة.

وتشكل إصابة اللاعب ضربة قوية للنادي الإنجليزي، الذي كان يراقب مشاركته في كأس العالم بهدف رفع قيمته السوقية، خاصة أن مستقبل أوجارتي داخل الفريق لم يكن محسومًا، بعدما ابتعد عن المشاركة في المباريات منذ أبريل الماضي، وكانت الإدارة تدرس إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعويض مالي كبير ينتظر يونايتد من فيفا

وفي حال تأكد غياب أوجارتي لمدة تتجاوز 12 شهرًا، فإن مانشستر يونايتد سيكون من حقه الحصول على تعويض مالي من برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد يصل إلى نحو 6.7 مليون يورو.

ويغطي البرنامج رواتب اللاعبين المصابين بعد مرور 28 يومًا من الإصابة، بحد أقصى يصل إلى 139 ألف يورو أسبوعيًا، وهو ما يعادل الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه لاعب الوسط الأوروجواياني، وفقًا لتقارير صحفية.

أزمة جديدة في وسط ملعب مانشستر يونايتد

وتأتي إصابة أوجارتي في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من أزمة في مركز خط الوسط، حيث كان النادي يخطط لإعادة تشكيل هذا الخط خلال الصيف والتعاقد مع أكثر من لاعب جديد لتدعيم صفوفه.

وكان النادي قد توصل إلى اتفاق مع لاعب أتالانتا البرازيلي إيدرسون، صاحب الـ26 عامًا، إلا أن خضوعه للفحص الطبي تأجل بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

كما لم تصل مفاوضات مانشستر يونايتد مع وست هام بشأن البرتغالي ماتيوس فيرنانديز إلى اتفاق نهائي حتى الآن، في ظل دخول توتنهام على خط المفاوضات، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق في تدعيم وسط الملعب قبل الموسم الجديد.

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