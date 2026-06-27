إسبانيا تتقدم بهدف دون رد على أوروجواي بالشوط الأول في كأس العالم

أنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام منتخب أوروجواي، في المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لحسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

هدف يمنح الأفضلية للإسبان

وجاء هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، بعدما نجح أليكس بايينا في استغلال إحدى الهجمات المنظمة، ليهز الشباك ويمنح منتخب بلاده أفضلية معنوية قبل انطلاق الشوط الثاني، وسط محاولات من لاعبي أوروجواي للعودة سريعًا إلى أجواء المباراة.

تشكيل منتخب إسبانيا

بدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل ضم: أوناي سيمون في حراسة المرمى، وأمامه ماركوس يورينتي، وباو كوبارسي، وإيمريك لابورت، ومارك كوكوريا، وفي خط الوسط رودري وميكيل ميرينو وبيدري، بينما قاد الهجوم كل من لامين يامال وأليكس بايينا وميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب أوروجواي

في المقابل، اعتمد منتخب أوروجواي على فرناندو موسليرا في حراسة المرمى، وأمامه جييرمو فاريلا، وسيباستيان كاسيريس، وماتياس أوليفيرا، وخوان سانابريا، وفي الوسط مانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور، وفيديريكو فالفيردي، بينما تواجد هجوميًا أوجستين كانوبيو، وماكسيميليانو أراوخو، وداروين نونيز.

صراع التأهل يشتعل

دخل المنتخب الإسباني اللقاء وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بعدما استعاد توازنه عقب بداية لم تكن مثالية في البطولة، بينما خاض منتخب أوروجواي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين، ما جعل الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على فرصه في التأهل.

وفي الوقت نفسه، يترقب منتخب الرأس الأخضر نتيجة المباراة، في ظل امتلاكه فرصًا مماثلة للمنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل، وهو ما يزيد من إثارة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة من دور المجم