قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيبة الأسنان المعتدى عليها تكشف تفاصيل مروعة في واقعة مستشفى شبرا الخيمة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 27-6-2026
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026
نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
هل من نسي نية صيام يوم عاشوراء صومه صحيح؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء
14 بندا.. النص الكامل لـ اتفاقية إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية
محمد صلاح: أتوقع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم
حزب الله يشعل بيروت.. احتجاجات في لبنان اعتراضا على توقيع اتفاقية مع إسرائيل
إبراهيم عبدالخالق: مباراة إيران الأهم لمنتخب مصر.. وحسام حسن سيلعب بحذر
خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن الرخصة الأفريقية للأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب خماسية السنغال.. اسكتلندا تودع كأس العالم 2026

منتخب اسكتلندا
منتخب اسكتلندا
يسري غازي

اكتسح منتخب السنغال نظيره منتخب العراق بخماسية نظيفة، على ملعب بي إم أو فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل أهداف السنغال كل من حبيب ديارا وإسماعيلا سار وبابي جاي هدفين وإليمان نداي في الدقائق 4 و56 و59 و71 و82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة، ويبقى العراق دون نقاط ويودع البطولة.

وبتلك النتيجة تتأهل السنغال لدور الـ32 لبطولة كأس العالم من ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث وتحقق معجزة كروية.

وتعرض ريبين سولاقا للطرد في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة بعد تدخله على لاعب السنغال.

اسكتلندا تودع المونديال

ودع منتخب اسكتلندا بطولة كأس العالم بعد فشلها في التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

منتخب السنغال كان السبب المباشر في إقصاء المنتخب الاسكتلندي، بعدما أخذت مكانها بين أفضل الثوالث وأطاحت بآمال اسكتلندا في التأهل.

وجاءت نتائج منتخب اسكتلندا في دور المجموعات على النحو التالي:

فوز وهزيمتان وسجل هدفًا واحدًا فقط واستقبلت شباكه 4 أهداف.

نتائج المجموعة

ورغم الفوز الكبير، لم يضمن منتخب السنغال التأهل بشكل مباشر، إذ أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، لكنه حافظ على فرصه في التأهل إلى دور الـ32 ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث، في انتظار اكتمال مباريات بقية المجموعات وحسم الترتيب النهائي.

في المقابل، ودع منتخب العراق منافسات البطولة من دور المجموعات بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، ليختتم مشواره من دون حصد أي نقطة، بعدما عانى دفاعيًا وهجوميًا خلال مبارياته الثلاث، مكتفيًا بتسجيل هدف واحد مقابل استقبال اثني عشر هدفًا.

وفي المواجهة الثانية، واصل منتخب فرنسا عروضه القوية، وحقق انتصارًا مستحقًا على منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد تفوقه في المجموعة ويحقق العلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متصدرًا جدول الترتيب عن جدارة.

ورغم خسارته أمام فرنسا، نجح منتخب النرويج في الحفاظ على المركز الثاني برصيد ست نقاط، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32، مستفيدًا من انتصاريه في أول جولتين.

وجاء ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية منافساتها على النحو التالي: فرنسا في الصدارة برصيد تسع نقاط، تليها النرويج بست نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، بينما تذيل العراق الترتيب من دون أي رصيد، لتختتم المجموعة منافساتها بتأهل فرنسا والنرويج رسميًا، مع استمرار ترقب السنغال لنتائج بقية المجموعات من أجل معرفة مصيرها في البطولة.

اسكتلندا السنغال كأس العالم مونديال 2026 العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدنى بزواجه على ميرنا الهلباوى

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بزواجه من ميرنا الهلباوي

بوستر فيلم ريد فلاج

طرح بوستر فيلم ريد فلاج لـ أحمد حاتم وجميلة عوض

النجمة يارا السكري

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم صقر وكناريا.. (حوار )

بالصور

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم مثل المحلات

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد