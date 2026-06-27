عقب خماسية السنغال.. اسكتلندا تودع كأس العالم 2026

اكتسح منتخب السنغال نظيره منتخب العراق بخماسية نظيفة، على ملعب بي إم أو فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل أهداف السنغال كل من حبيب ديارا وإسماعيلا سار وبابي جاي هدفين وإليمان نداي في الدقائق 4 و56 و59 و71 و82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة، ويبقى العراق دون نقاط ويودع البطولة.

وبتلك النتيجة تتأهل السنغال لدور الـ32 لبطولة كأس العالم من ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث وتحقق معجزة كروية.

وتعرض ريبين سولاقا للطرد في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة بعد تدخله على لاعب السنغال.

اسكتلندا تودع المونديال

ودع منتخب اسكتلندا بطولة كأس العالم بعد فشلها في التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

منتخب السنغال كان السبب المباشر في إقصاء المنتخب الاسكتلندي، بعدما أخذت مكانها بين أفضل الثوالث وأطاحت بآمال اسكتلندا في التأهل.

وجاءت نتائج منتخب اسكتلندا في دور المجموعات على النحو التالي:

فوز وهزيمتان وسجل هدفًا واحدًا فقط واستقبلت شباكه 4 أهداف.

نتائج المجموعة

ورغم الفوز الكبير، لم يضمن منتخب السنغال التأهل بشكل مباشر، إذ أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، لكنه حافظ على فرصه في التأهل إلى دور الـ32 ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث، في انتظار اكتمال مباريات بقية المجموعات وحسم الترتيب النهائي.

في المقابل، ودع منتخب العراق منافسات البطولة من دور المجموعات بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، ليختتم مشواره من دون حصد أي نقطة، بعدما عانى دفاعيًا وهجوميًا خلال مبارياته الثلاث، مكتفيًا بتسجيل هدف واحد مقابل استقبال اثني عشر هدفًا.

وفي المواجهة الثانية، واصل منتخب فرنسا عروضه القوية، وحقق انتصارًا مستحقًا على منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد تفوقه في المجموعة ويحقق العلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متصدرًا جدول الترتيب عن جدارة.

ورغم خسارته أمام فرنسا، نجح منتخب النرويج في الحفاظ على المركز الثاني برصيد ست نقاط، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32، مستفيدًا من انتصاريه في أول جولتين.

وجاء ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية منافساتها على النحو التالي: فرنسا في الصدارة برصيد تسع نقاط، تليها النرويج بست نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، بينما تذيل العراق الترتيب من دون أي رصيد، لتختتم المجموعة منافساتها بتأهل فرنسا والنرويج رسميًا، مع استمرار ترقب السنغال لنتائج بقية المجموعات من أجل معرفة مصيرها في البطولة.