ميندي يغيب عن مباراة السنغال المقبلة ضد العراق في كأس العالم

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تأكد غياب حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ميندي، عن مباراة المنتخب المقبلة ضد العراق في مباراتهما الأخيرة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وخسر منتخب السنغال مباراتيه الأولى والثانية في المجموعة التاسعة من فرنسا والنرويج على الترتيب.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي، اليوم الأربعاء، أنه بعد تعرض ميندي لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة السنغال ضد النرويج، فإنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة القادمة.

وكشف أنه تجرى حاليًا فحوصات طبية إضافية لتقييم طبيعة إصابته بدقة وتحديد مدى استمراره في المشاركة بالبطولة.

ويلتقي المنتخب السنغالي العراق الجمعة المقبلة، في مدينة تورنتو الكندية.