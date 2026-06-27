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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السنغال يكتسح العراق بخماسية نظيفة ويحقق معجزة بالصعود لدور الـ32 بكأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

اكتسح منتخب السنغال نظيره منتخب العراق بخماسية نظيفة، على ملعب بي إم أو فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل أهداف السنغال كل من حبيب ديارا وإسماعيلا سار وبابي جاي هدفين وإليمان نداي في الدقائق 4 و56 و59 و71 و82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة التساعة، ويبقى العراق دون نقاط ويودع البطولة.

وبتلك النتيجة تتأهل السنغال لدور الـ32 لبطولة كأس العالم من ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث وتحقق معجزة كروية.

وتعرض ريبين سولاقا للطرد في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة بعد تدخله على لاعب السنغال.

تشكيل السنغال

أعلن بابي تياو المدير الفني لـ منتخب السنغال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: موري دياو

الدفاع: كريبين دياتا، عبد الله سيك، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس

الوسط: إدريسا جي، حبيب ديارا، إبراهيما مباي، لامين كامارا، ساديو ماني

الهجوم: إسماعيلا سار

تشكيل العراق

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: آكام هاشم، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس

الوسط: أمير العماري، زيدان إقبال، علي جاسم، إبراهيم بايش

الهجوم: أحمد قاسم، علي الحمادي

وخسر كلا المنتخبين في أول جولتين أمام فرنسا والنرويج، ولا يملكان أي نقاط، لذلك فإن كلاهما مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية؛ للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتضم المجموعة التاسعة كل من، فرنسا والسنغال والنرويج والعراق.

وشهدت الجولة الأولى فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، فيما فاز النرويج على العراق بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية فاز النرويج على السنغال بنتيجة 3-2، بينما فازت فرنسا على العراق بنتيجة 3-0.

ترتيب المجموعة التاسعة قبل مباراة السنغال والعراق

فرنسا - 9 نقاط 
النرويج - 6 نقاط 
السنغال - 3 نقاط
العراق - دون رصيد

وتُقام نسخة كأس العالم 2026 بنظام جديد يشهد مشاركة 48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من 28 يونيو، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب "ميت لايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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