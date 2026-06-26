لا بديل عن الفوز.. المنتخب السعودي يواجه الرأس الأخضر غد في كأس العالم

يخوض منتخب السعودية، في تمام الساعة الثالثة من فجر غد السبت، مواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، أمام منتخب الرأس الأخضر على ملعب "هيوستن" (إن آر جي ستاديوم) في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026.

ولا يملك منتخب السعودية في رصيده سوى نقطة واحدة حصدها من التعادل الافتتاحي أمام أوروجواي 1-1، قبل الخسارة القاسية في الجولة الثانية أمام إسبانيا 0-4.

وتعد حسابات التأهل بالنسبة للمنتخب السعودي واضحة ومحددة، إذ يعد خيار الفوز هو السبيل الوحيد لرفع الرصيد إلى 4 نقاط، وانتظار نتيجة الموقعة الأخرى بين إسبانيا وأوروجواي لخطف المركز الثاني مباشرة، أو الدخول في حسابات التأهل المعقدة ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويعني التعادل أو الخسارة، خروج المنتخب السعودي رسميًا من دور المجموعات في كأس العالم.

وفي المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر (الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالمونديال) المباراة، برصيد نقطتين، وثقة مهتزة للمنافسين؛ بعد أن فجر مفاجأتين مدويتين بالتعادل مع إسبانيا سلبيا، ومع أوروجواي بنتيجة 2-2، مبرهنًا على انضباطه التكتيكي العالي وصعوبة اختراق خطوطه، مما يجعل مهمة الصقور بحاجة إلى الصبر الهجومي والفاعلية القصوى أمام المرمى.