جراحة عاجلة .. اعتذار آيدي القصي عن تقديم حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية

أعلنت الفنانة السعودية آيدي القصي اعتذارها عن تقديم حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، وذلك بعد تعرضها لإصابة مفاجئة استدعت تدخلاً جراحيًا، قبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات المهرجان.

وكشفت آيدي القصي، عبر رسالة وجهتها إلى جمهورها، أنها تعرضت لخلع وكسر في الكاحل بعد وقت قصير من الإعلان رسميًا عن مشاركتها في تقديم حفل الافتتاح، مؤكدة أنها خضعت لعملية جراحية ناجحة، وتبدأ حاليًا رحلة التعافي.

وقالت: "بعد ساعات قليلة من إعلان مشاركتي في تقديم حفل المهرجان، تعرضت لخلع وكسر في الكاحل، وأجريت العملية بنجاح، وأبدأ الآن رحلة التعافي. كان يؤلمني أن أعتذر، لكن الحمد لله على كل حال".

وكان من المقرر أن تشارك آيدي القصي في تقديم حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية، الذي تنطلق فعاليات دورته الثانية عشرة اليوم الجمعة بمدينة الظهران، وسط حضور واسع من نجوم وصناع السينما، وذلك بعد تأجيل إقامة الدورة لمدة قاربت الشهرين، حيث تستمر فعالياتها حتى الثاني من يوليو 2026.

ويُعد مهرجان أفلام السعودية من أبرز الفعاليات السينمائية في المملكة، إذ يُنظم من قبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالشراكة مع جمعية السينما، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويهدف إلى دعم صناعة السينما السعودية، وتشجيع المواهب المحلية والخليجية، وفتح آفاق جديدة أمام صناع الأفلام المستقلة.

وتواصل آيدي القصي ترسيخ حضورها في الساحة الفنية السعودية، بعدما شاركت في عدد من الأعمال التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا، من بينها فيلم "جنون" الذي عُرض عام 2022، بالإضافة إلى مسلسل "عيال نوف"، قبل أن تحقق انتشارًا أكبر من خلال مشاركتها في مسلسل "يوميات رجل عانس"، الذي ساهم في تعزيز مكانتها لدى الجمهور خلال الفترة الأخيرة.