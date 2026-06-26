بحضور 3.6 مليون مشجع | فيفا : مونديال 2026 الأكثر حضورًا جماهيريًا في التاريخ

سجل الحضور الجماهيري في ملاعب بطولة كأس العالم 2026 رقماً قياسياً وتاريخياً غير مسبوق في سجلات الساحرة المستديرة، بعد أن بلغ عدد المشجعين في المدرجات حاجز 3.6 ملايين شخص خلال منافسات دور المجموعات فقط، وذلك عقب إسدال الستار على مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار ضد كوراساو.

وجاء هذا الإعلان الرسمي الصاخب بحسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان إحصائي أصدره اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، بشأن الحركية الجماهيرية في البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك بشكل مشترك، وتُقام للمرة الأولى في التاريخ بمشاركة موسعة تضم 48 منتخباً.

وذكر "الفيفا" أنه خلال مباراة كأس العالم التي أقيمت يوم الخميس على أرضية ملعب "نيويورك-نيوجيرسي ستاديوم" بين الإكوادور وألمانيا، جرى رسمياً تحطيم الرقم القياسي لعدد الحضور الإجمالي في تاريخ المونديال.

وأوضح الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني: "بعد مرور 56 مباراة فقط، حطمت بطولة كأس العالم 2026 الرقم القياسي الإجمالي للحضور في أي مرحلة من مراحل البطولة"، علماً بأن الرقم القياسي السابق كان مسجلاً باسم بطولة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 بواقع 3 ملايين و587 ألفاً و538 متفرجاً.