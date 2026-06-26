أمريكا تدرس الترشح لاستضافة كأس العالم 2038 بمشاركة محتملة لـ 64 منتخبًا

تدرس الولايات المتحدة إمكانية التقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2038؛ في ظل مؤشرات على نجاح تنظيم نسخة 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، ومع استمرار النقاش داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن توسيع البطولة مستقبلًا لتضم 64 منتخبًا.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، إن الولايات المتحدة تمتلك البنية التحتية والإمكانات اللازمة لاستضافة بطولة بهذا الحجم، حتى في حال اعتماد نظام يضم 64 منتخبًا.

وأشار إلى أن الأولوية حاليًا تتمثل في إنجاح نسخة 2026 قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن الترشح لاستضافة نسخة 2038.

ويأتي هذا التوجه، في وقت لم يحسم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد، مسألة زيادة عدد المنتخبات إلى 64، إذ لا تزال الفكرة محل دراسة، ولم يصدر قرار رسمي باعتمادها في نسخة 2038 أو قبلها.

ويرى مسؤولون أمريكيون، أن النجاح الجماهيري والتنظيمي لبطولة 2026، إلى جانب توافر الملاعب وشبكات النقل والبنية التحتية؛ يعزز فرص الولايات المتحدة في المنافسة على استضافة البطولة مجددًا عندما يفتح فيفا باب الترشح للنسخة المقررة عام 2038.