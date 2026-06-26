قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام النرويج…وهالاند على مقاعد البدلاء في كأس العالم
تشكيل منتخب فرنسا أمام النرويج في كأس العالم
الأزمة تهدد تصنيف الجامعات.. بكري: 4500 جنيه راتب معيد الجامعة لا يكفي المواصلات
آخرتها دار إيواء .. عامل يروي تفاصيل النصب عليه بالهجرة لتركيا
إعلان تشكيل منتخبي السنغال والعراق بكأس العالم
في فيلم وثائقي.. الخارجية المصرية تستعرض إرث قرنين من الدبلوماسية
مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى
مصطفى بكري: تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس سبب عزوف أوائل الخريجين عن العمل
الخارجية الفرنسية: حزب الله يتسبب في زعزعة استقرار لبنان.. وتطبيق القرار 1701 ضرورة ملحة
مسيرته من أنجح الفترات في تاريخنا.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه
ترامب: إطلاق إيران مسيّرات تجاه السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
15.3 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك مطار القاهرة وسفاجا وأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل السنغال لمواجهة العراق في كأس العالم 2026

السنغال
السنغال
إسلام مقلد

أعلن بابي تياو المدير الفني لـ منتخب السنغال تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره العراق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب بي إم أو فيلد، وتذاع عبر قناة 1 beIN SPORTS MAX.

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: موري دياو

الدفاع: كريبين دياتا، عبد الله سيك، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس

الوسط: إدريسا جي، حبيب ديارا، إبراهيما مباي، لامين كامارا، ساديو ماني

الهجوم: إسماعيلا سار

 

تشكيل العراق

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: آكام هاشم، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس

الوسط: أمير العماري، زيدان إقبال، علي جاسم، إبراهيم بايش

الهجوم: أحمد قاسم، علي الحمادي

وخسر كلا المنتخبين في أول جولتين أمام فرنسا والنرويج، ولا يملكان أي نقاط، لذلك فإن كلاهما مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية؛ للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتضم المجموعة التاسعة كل من، فرنسا والسنغال والنرويج والعراق.

وشهدت الجولة الأولى فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، فيما فاز النرويج على العراق بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية فاز النرويج على السنغال بنتيجة 3-2، بينما فازت فرنسا على العراق بنتيجة 3-0.

ترتيب المجموعة التاسعة قبل مباراة السنغال والعراق

فرنسا - 6 نقاط 
النرويج - 6 نقاط 
السنغال - دون رصيد 
العراق - دون رصيد

وتُقام نسخة كأس العالم 2026 بنظام جديد يشهد مشاركة 48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من 28 يونيو، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب "ميت لايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

منتخب السنغال السنغال العراق بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق: قصة يوسف درس قرآني في النحو والتربية والتحذير من الحسد

ندوات علمية

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة جامعات وخبراء متخصصين

دار الإفتاء

ما حكم استخدام المرتهِن للعين المرهونة؟.. الإفتاء: لا يجوز شرعا إلا في حالة

بالصور

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

تحذير عاجل لمستخدمي أدوية الضغط والقلب.. آثار جانبية خطيرة تظهر بعد سنوات

تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد