إصابة نجم السنغال قبل انطلاق مباراة العراق بكأس العالم

تلقى منتخب السنغال صدمة قوية قبل دقائق معدودة من انطلاق مواجهته المصيرية أمام منتخب العراق، والتي انطلقت مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس العالم 2026.

وتعرض لامين كامارا، نجم خط وسط أسود التيرانجا، لإصابة مفاجئة أثناء مشاركته في عمليات الإحماء والتدريبات البدنية الأخيرة، استعدادًا لبدء اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

وتأتي المباراة القوية، اليوم الجمعة الموافق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

السنغال تتقدم على العراق

ويتقدم منتخب السنغال بهدف نظيف على نظيره العراقي في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات كأس العالم.