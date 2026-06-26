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كأس العالم 2026.. فرنسا تتقدم بثلاثية على النرويج في الشوط الأول
السنغال تتقدم بهدف نظيف على العراق بكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السنغال تتقدم بهدف نظيف على العراق بكأس العالم 2026

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي السنغال والعراق بتقدم أسود التيرنجا بنتيجة 1-0، على ملعب بي إم أو فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسجل حبيب ديارا هدف السنغال من رأسية متقنة في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تلقيه عرضية من ركنية.

وتعرض ريبين سولاقا للطرد في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة بعد تدخله على لاعب السنغال.

تشكيل السنغال

أعلن بابي تياو المدير الفني لـ منتخب السنغال تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره العراق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: موري دياو

الدفاع: كريبين دياتا، عبد الله سيك، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس

الوسط: إدريسا جي، حبيب ديارا، إبراهيما مباي، لامين كامارا، ساديو ماني

الهجوم: إسماعيلا سار

تشكيل العراق

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: آكام هاشم، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس

الوسط: أمير العماري، زيدان إقبال، علي جاسم، إبراهيم بايش

الهجوم: أحمد قاسم، علي الحمادي

وخسر كلا المنتخبين في أول جولتين أمام فرنسا والنرويج، ولا يملكان أي نقاط، لذلك فإن كلاهما مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية؛ للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتضم المجموعة التاسعة كل من، فرنسا والسنغال والنرويج والعراق.

وشهدت الجولة الأولى فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، فيما فاز النرويج على العراق بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية فاز النرويج على السنغال بنتيجة 3-2، بينما فازت فرنسا على العراق بنتيجة 3-0.

ترتيب المجموعة التاسعة قبل مباراة السنغال والعراق

فرنسا - 6 نقاط 
النرويج - 6 نقاط 
السنغال - دون رصيد 
العراق - دون رصيد

وتُقام نسخة كأس العالم 2026 بنظام جديد يشهد مشاركة 48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من 28 يونيو، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب "ميت لايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.


 

السنغال والعراق السنغال العراق بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم

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