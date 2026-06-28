مصطفى بكري يطالب بإنهاء أزمة العدادات الكودية: المواطن بيدفع 2.74 جنيه للكيلو وات بدل 68 قرشًا

طالب النائب مصطفى بكري بإيجاد حل عاجل لأزمة العدادات الكودية، معتبرًا أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية يرهق المواطنين، خاصة محدودي الدخل، داعيًا إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية بمجرد سداد جدية التصالح، لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.

وخلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، أكد “بكري” أن إجراءات التصالح الحالية معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل المواطنين يتحملون تكلفة مرتفعة للكهرباء رغم رغبتهم في تقنين أوضاعهم.

وأوضح “بكري”، أن مقترحه يقوم على السماح للمواطن الذي يسدّد جدية التصالح بتحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، ليستفيد من أسعار الشرائح الطبيعية إلى حين انتهاء إجراءات التصالح.

انتقاد لتعريفة الكهرباء على العدادات الكودية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أصحاب العدادات الكودية يدفعون سعرًا أعلى بكثير من المشتركين بالعدادات العادية، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا لا يتحمله المواطن البسيط.

انتقاد لتعقيدات قانون التصالح

وأضاف بكري أن تعقيدات إجراءات التصالح أدت إلى إطالة مدة إنهاء الملفات، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قد ينتظرون أكثر من عام لاستكمال الإجراءات، وهو ما يستدعي حلولًا عملية تخفف الأعباء عنهم بدلًا من تحميلهم تكاليف إضافية.