مصطفى بكري يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة "العدادات الكودية"

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً عاجلاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري لحل أزمة العدادات الكودية التي تؤرق آلاف المواطنين، مطالباً بإعادة النظر في السياسات الحالية التي تسببت في أعباء مالية إضافية على أصحاب هذه العدادات.



وانتقد "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، الآلية المتبعة حالياً في التعامل مع العدادات الكودية، موضحاً أن المواطنين فوجئوا بنقلهم من شريحة الاستهلاك المخفضة (0.68 قرش) إلى شريحة أعلى بكثير (2.74 جنيه)، وهو ما يمثل عبئاً اقتصادياً لا يطيقه المواطن البسيط في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف النائب: "إن تحويل كل من يتقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء من عداد كودي إلى عداد عادي بهذه الكيفية، لن يؤدي إلى إنهاء الأزمة حتى بعد 100 عام"، مشدداً على أن تأخر إجراءات قانون التصالح لسنوات طويلة قد فاقم من معاناة الناس التي تصرخ يومياً بسبب هذه التبعات.



وأشاد النائب مصطفى بكري بالجهود التي يبذلها وزير الكهرباء لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن الوزير يتعاون بجدية، إلا أن "أزمة العدادات" ليست قراراً فردياً بل هو قرار حكومي يتطلب رؤية شاملة من مجلس الوزراء.

تيسيرات حالية تتعلق بقانون التصالح



وقال "أناشد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري؛ خاصة في ظل وجود تيسيرات حالية تتعلق بقانون التصالح، لضمان عدم تحميل المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم أعباءً مالية غير مبررة".