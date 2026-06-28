مدحت عبدالهادي: وجود مهند لاشين ومروان عطية في وسط الملعب يسهل مأمورية هاني وفتوح

يري مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة هو أفضل لاعب في صفوف منتخبنا خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الحارس، كما أثنى على محمد صلاح رغم تأثير استبداله.

وقال عبدالهادي خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في منتخب مصر خلال دور المجموعات، ولو في واحد تاني هيكون محمد صلاح".

وأضاف: "محمد عبد المنعم هو رقم واحد بين المدافعين الموجودين حاليًا، لكن بشرط أن يكون جاهزًا بنسبة 100%، وفي رأيي لم يكن جاهزًا، ولذلك كان الدفع به أساسيًا أمام إيران قرارًا خاطئًا، ولو حسام عبد المجيد كان جاهزًا كنت هبدأ به لأنه الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا".

وأوضح أن إجراء تغييرات عديدة في خط الدفاع يؤثر على استقرار الفريق، قائلًا: "من الصعب إجراء أكثر من تغيير في قلب الدفاع لأن ذلك يؤثر على الانسجام".

وأشار إلى أهمية دور لاعبي الوسط الدفاعي، قائلاً: "وجود مهند لاشين ومروان عطية في وسط الملعب يسهل مأمورية محمد هاني وأحمد فتوح في التحرك هجوميًا، لكن منتخب مصر عانى أمام إيران من الكرات الثانية والكرات العالية".

وتابع: "المنتخب هيستفيد بعودة حسام عبد المجيد، وأفضل وجود حسام عبد المجيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم في قلب الدفاع أمام أستراليا للاستفادة من الأطوال في التعامل مع الكرات الهوائية".

وعن مشاركة أحمد سيد زيزو، قال: "زيزو نزل في توقيت صعب لأن إيران كانت مسيطرة على المباراة، ومخدش أريحية، وكمان اشتغل في أكثر من مركز عشان يحاول يقدم الإضافة".

واختتم عبدالهادي تصريحاته قائلًا: "المنتخب عانى من تراجع بدني واضح في الشوط الثاني، والجهاز الفني لإيران استغل ده بشكل جيد، وزادت الأزمة بعد إصابة أحمد فتوح وعودة محمود حسن تريزيجيه لمركز الظهير الأيسر، وكنت أفضل مشاركة هيثم حسن بدلًا من زيزو لأنه لاعب قوي وخاض مباريات كبيرة سواء في الدوري أو خلال الوديات قبل كأس العالم".