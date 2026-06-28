حارس الرأس الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين: قد نكون صغارًا .. لكننا مُقاتلون

أكد فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، أن تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لم يكن وليد الصدفة، مشددًا على أن الفريق أثبت أحقيته بمنافسة كبار المنتخبات، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين.

وواصل الحارس المخضرم، البالغ من العمر 40 عامًا، تألقه خلال دور المجموعات، بعدما خرج بشباك نظيفة للمرة الثانية في البطولة خلال مواجهة السعودية، ليساهم في تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة مونديالية بتاريخ البلاد.

وقال فوزينيا في تصريحات عقب اللقاء: "نعرف أن بلادنا صغيرة من حيث عدد السكان، لكننا جئنا إلى كأس العالم من أجل المنافسة، وليس لمجرد المشاركة. كثيرون شككوا في إمكانيات لاعبينا، لكننا أثبتنا أن لدينا فريقًا قادرًا على اللعب في أعلى المستويات".

وأضاف: "لاعبو الرأس الأخضر يمتلكون الجودة التي تؤهلهم للظهور في أكبر الدوريات والبطولات، وما حققناه حتى الآن يؤكد أن كرة القدم لا تعتمد على حجم الدولة، بل على العمل والروح القتالية".

وأشار حارس الرأس الأخضر إلى أن منتخب بلاده قدم نموذجًا يعكس شخصية الشعب، قائلًا: "قد نكون دولة صغيرة، لكننا نملك قلوبًا كبيرة وروحًا لا تستسلم، وهذا ما ظهر في جميع مبارياتنا خلال البطولة".

وينتظر منتخب الرأس الأخضر اختبارًا تاريخيًا أمام الأرجنتين في دور الـ32، وهي المباراة التي وصفها فوزينيا بالحلم، خاصة أنها ستجمعه بالنجم ليونيل ميسي، مؤكدًا أن التأهل إلى هذا الدور يمثل إنجازًا كبيرًا لبلاده.

واختتم الحارس تصريحاته بالكشف عن موقفه على المستوى الشخصي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع نادي تشافيش البرتغالي، معربًا عن أمله في الحصول على عرض جديد بعد المستويات التي قدمها في كأس العالم 2026.