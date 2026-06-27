تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام الإدارات التموينية بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية بشن حملات مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط (١٠٥) كراتين حمام مجمد مجهول المصدر بإجمالي يقدر بنحو (طن و٢٦٠ كجم) و(٢٠) كيس قطع دجاج مجهولة المصدر داخل أحد المطاعم وتم تحرير محضرين لأعلاف مجهولة المصدر ومحضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير (١٦) محضرًا لتجار تموينيين لعدم ممارسة النشاط.

وفي مركز ومدينة بلبيس تم ضبط (طن) من الدواجن ومنتجاتها مجهولة المصدر داخل ثلاجة مجمدات، شملت (٦٠٠ كجم) دبريه دجاج، و(٣٠٠ كجم) بانيه دواجن، و(١٠٠ كجم) صدور دواجن بدون بيانات أو مستندات تفيد مصدرها.

كما تم تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير محاضر ومخالفات لبعض التجار التموينيين ومشروع "جمعيتي" لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط.

وفي مركز ومدينة منيا القمح تم ضبط (٣٠٠ كجم) عسل جلوكوز بدون فواتير داخل مصنع حلويات و (١٠) شكاير دقيق استخراج ٧٢٪ بدون مستندات و(١٠) شكاير مكرونة بدون فواتير كما تم تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن المرور على المستودعات ومحطات الوقود ومنافذ بيع الجملة ومحلات العصائر والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتعليمات التموينية.