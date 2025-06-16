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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
ياسمين بدوي

بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 تظهر في بعض المحافظات التي انتهت من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسماعيلية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسيوط

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنيا

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة كفر الشيخ

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الغربية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة شمال سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة جنوب سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسكندرية

وكان قد اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.

أشار المحافظ إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الشهادة الإعدادية

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