بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 تظهر في بعض المحافظات التي انتهت من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسكندرية

وكان قد اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.

أشار المحافظ إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.