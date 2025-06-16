بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 تظهر في بعض المحافظات التي انتهت من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القليوبية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة دمياط
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحيرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسماعيلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة السويس
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الأقصر
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة قنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسيوط
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنيا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة البحر الأحمر
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة كفر الشيخ
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الغربية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة شمال سيناء
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة جنوب سيناء
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسكندرية
وكان قد اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.
أشار المحافظ إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.