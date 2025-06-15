امتحانات الثانوية العامة.. المعلمين تكشف مصير "مٌدرسة" أصيبت بغيبوبة

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنها تابعت خلال الساعات الأخيرة، الحالة الصحية للمعلمة عفاف السيد عبد العزيز، التي أصيبت بغيبوبة سكر أدت لفقدانها الوعي، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، في اختباري الدين والتربية الوطنية، بلجنة مدرسة التجارة بنين بمركز أبو كبير بالشرقية.

وقام محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بالاطمئنان على صحة المعلمة حتى استرداد كامل وعيها، وعودتها لمنزلها، تنفيذا لتكليفات خلف الزناتي نقيب المعلمين.

وتقدمت المعلمة بطلب اعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية وعدم القدرة على الانتقال لمسافات كبيرة داخل المواصلات.

وكانت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للمهن التعليمية تلقت اخطارا من النقابة الفرعية بالشرقية، يفيد بتعرض عفاف السيد عبد العزيز معلمة بمدرسة الزنكلون الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بانخفاض بسكر الدم، اثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بأبو كبير، وتم اتخاذ إجراءات سريعة للاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية.

يذكر أن نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بامتحانات الثانوية العامة، وإصدار تكليفات واضحة لجميع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع المراقبين والملاحظين طوال فترة الامتحانات، وحل أي مشكلات تواجههم بالتعاون مع مسئولي وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية داخل المحافظات، لتحقيق امتحانات منضبطة، وتأدية المعلمين مهامهم في أجواء مستقرة.