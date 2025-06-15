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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة.. صرف 3 آلاف جنيه لـ هؤلاء المعلمين

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين الذين أصيبوا في حادث سير أثناء التوجه صباح اليوم الأحد للمراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان محافظة سوهاج.

وكانت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قد تلقت تقريراً مفصلاً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج حول تطورات الحالة الصحية للمعلمين الذين أصيبوا في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم من مركز الفتح بأسيوط إلى لجان سير الامتحانات المكلفين بالعمل بها في جهينة بمحافظة سوهاج.

امتحانات الثانوية العامة

وكشف تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن عدد المعلمين المصابين بلغ 13 معلماً، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

وعلى الفور أصدر خلف الزناتي نقيب المعلمين تعليماته بصرف 3 آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين المصابين في صورة إعانة عاجلة نظير تكاليف العلاج.

وأشار عابدين محمد السيد آدم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة إلى استقرار حالة المعلمين المصابين، مؤكدا أن أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة توجهوا إلى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للزملاء المعلمين.

وأوضح عابدين خلال تصريحات صحفية، أن جميع المصابين يحظون بالرعاية الصحية اللازمة.

وكان رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج عبدالرؤوف حمدون قد انتقل إلى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على حالة الزملاء المصابين وتوفير سبل الدعم اللازم.

تلقت غرفة العمليات المركزية بـ النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، اخطارا من النقابة الفرعية بسوهاج، يفيد بتعرض 14 معلما لحادث سير أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان جهينة بـ محافظة سوهاج.

ووجه نقيب المعلمين، بسرعه توجه، عابدين الميري رئيس فرعية المعلمين بجهينة وجميع أعضاء النقابة الفرعية، للمستشفى وتقديم كل مساعدة للمعلمين المصابين والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة الموقف لحين تمائلهم للشفاء.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن إصابة 14 معلمًا خلال حادث سير اليوم، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بأسيوط إلى إحدى لجان جهينة بسوهاج لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحاني الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتبين إصابتهم إصابات طفيفة.

وبحسب بيان نقابة المعلمين فقد خرج 8 منهم من المستشفى بعد تلقى الاسعافات الأولية، ومازال 6 معلمين تحت الملاحظة.

وتواصل نقابة المعلمين متابعة الحالة الصحية للمصابين، ووجه نقيب المعلمين بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الكامل للمصابين ومتابعة ملابسات الحادث الذي تعرض له المعلمون خلال أداء واجبهم الوطني.

امتحانات الثانوية العامة محافظة سوهاج خلف الزناتي نقيب المعلمين نقابة المهن التعليمية مركز الفتح بأسيوط جهينة بمحافظة سوهاج اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة مستشفى جهينة المركزي نقابة المعلمين

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