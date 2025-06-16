رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

كشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل تعاونه مع الفنان أحمد مكي فى فيلم “طير أنت” والذى قدم فيه شخصية المارد أو العفريت الذى يحاول مساعدة مكى فى أزمته العاطفية.

وقال ماجد الكدوانى فى برنامج “فضفضت أوي” الذى يقدمه المخرج معتز التوني: “ أول ما قريته، اعتذرت عنه 3 مرات، معظم الأفلام اللي اشتغلتها كنت معتذر عنها متردد جدا”.

وأضاف ماجد الكدوانى : لحد ما أحمد مكي قالي ممكن نقعد نقراه بس مع بعض ونتكلم أصحاب يعني، شهر ونص قاعدين على "طير انت" واقول للمخرج أحمد الجندي أنا عايز أصدقه أصل العفريت اتعمل كتير، فخليناه عفريت حقيقي ساقط 112 سنة وعنده أزمة، بقى عفريت حقيقي لحم ودم ويتحب".

ماجد الكدوانى وكريم عبد العزيز

من ناحية أخرى تحدث ماجد الكدواني خلال اللقاء عن كواليس فيلم نادى الرجال السري بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز وانه كان متخوف من إلقاء الإيفهات ، قائلا: انه يعتبر نفسه هو وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا انه يخاف من التجويد السخيف فى الافيهات.

وعن كواليس فيلم حرامية فى كي جي٢ ، قال ماجد الكدواني معلقا: “أنا وكريم عبد العزيز اتفقنا ان احنا هنمثل وهنستخبي فى الشخصية ”.

ماجد الكدواني يكشف عن سبب ندمه فى المشاركة بفيلم “جاي فى السريع”

وتحدث ماجد الكدواني عن اكثر عمل شعر بالندم بعد المشاركة فيه وهو فيلم “جاي فى السريع” ، مشيرا ان الفيلم لم يحالف توقعاته بشكل قوي معلقا: “انا اضايقت منه شوية وكنت وقتها قليل الخبرة شوية بس الفيلم عايش لحد دلوقتي فى البيوت”.

برنامج فضفضت أوى للمخرج معتز التوني

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.