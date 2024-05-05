بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

لا تزال أزمة استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي تسيطر على الأجواء داخل النادي الأهلي، وهو ما دفع بعض البعض من مروجي الشائعات إلى التكهن بمصير اللاعب مع الاهلي، ووصل الأمر إلى التأكيد على أن اللاعب جمع متعلقاته وأبلغ مدير الكرة خالد بيبو بالرحيل.

تغريم أفشة 50 الف جنيه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل غرامة لاعب الاهلي مجدي أفشة.

محمد مجدي أفشة

وقال المصدر: الأمر بسيط ولا يرقى إلى مستوى أزمة، الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة 50 ألف جنيه، وهو ما تنص عليه اللائحة في حال اعتراضه على أحد قرارات المدرب، وهو نفس ما حدث مع الشحات والسولية.

أفشة

وأضاف: الأهلي ناد كبير قائم على المبادئ، وتلك المبادئ ثابتة لا تتجزأ ولا تختلف من شخص لآخر، وكل خطأ يقابله جزاء محدد، كذلك المكافآت.

حقيقة جمع أفشه متعلقاته للرحيل

وعن ما تردد بشأن جمع صانع العاب الفريق الأول متعلقاته للرحيل، قال المصدر: ما يتردد عن قيام محمد مجدي أفشه بجمع متعلقاته للرحيل غير صحيح، مثل هذه الأمور لا تحدث داخل النادي الأهلي.

هل يعود أفشة لحسابات كولر أمام الاتحاد السكندري؟

أكد المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يحسم موقف أفشة بشأن عودته إلي الحسابات الفنية في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 مايو الحالي.

صانع العاب الأهلي

وأضاف: أفشة تم استبعاده من مباراة الجونة، استمرارا لخروجه من الحسابات، بعدما غاب عن مباراة الإسماعيلي الماضية بالدوري، بسبب حديثه غير اللائق مع كولر، لعدم مشاركته أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ماذا قال كولر عن استبعاد أفشة؟

علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمته مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، عقب مباراة مازيمبي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كولر

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية: "استبعاد أفشة من قائمة المباراة موضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي".

واضاف: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز.. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة.