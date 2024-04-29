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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

صدى البلد

تصدر التيك توكرز ريم وبربري، الترند خلال الساعات الماضية، بعد انتشار العديد من الشائعات عن انفصال الثنائي المعروف على السوشيال ميديا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمحتواهما الترفيهي والكوميدي، بجانب إعجاب المتابعين بعلاقتهما وترويجهما للسعادة الزوجية والحياة المثالية، ولكن لم يؤكد أو ينفي الثنائي شائعات انفصالهما، بل أيضًا لم يلغي أحدهما متابعة الآخر على إنستجرام.

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الاختفاء يؤكد شائعات الانفصال

رغم اعتياد متابعي ريم وبربري - البالغ عددهم 2 مليون على يوتيوب فقط - على طرح الثنائي أكثر من فيديو خلال الأسبوع الواحد، نجد أن آخر مقطع على حسابهما الرسمي عبر يوتيوب منذ 6 أشهر.

الثنائي ريم وبربري

كذلك كان آخر فيديو لهما على منصة التيك توك منذ شهر يناير الماضي، وهو ما طرح تساؤلات عديدة من الجماهير عن سبب اختفاء الثنائي، والسر وراء عدم نشر أي فيديوهات منذ فترة طويلة.

ريم وبربري

وكتب أحد المتابعين، قائلًا: يا جماعة أنتو مختفيين ليه ومش بتنزلوا فيديوهات خالص، هو فيه حاجة؟، بينما علق آخر: "أنا حاسة إن ريم وبربري متخانقين، مختفيين بقالهم كتير ربنا يستر"، بينما تساءلت أخرى عن سبب الاختفاء، بقولها: "هو أنتم انفصلتم.. والا بتجهزوا لركوب الترند ؟".

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من هما ريم وبربري؟

يمتلك الثنائي ريم وبربري قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي، حيث لديهما أكثر من 5 ملايين متابع على تيك توك، و200 ألف متابع على فيسبوك.

بربري وريم

واشتهرا بتقديم فيديوهات مقالب في بعضهما البعض، بجانب فيديوهات يختبر بها بربري ذكاء ريم في حل بعض الأسئلة، ولكن في الغالب لا تجيب عليها ريم بشكل صحيح، حتى ولو كانت الإجابة واضحة بشكل صريح، مما أثار استياء كثير من المتابعين في بعض الأحيان الذي من وجهة نظرهما كانت ريم تتعمد أو تصطنع عدم معرفة الإجابة، وبربري يقلل من ذكائها لدعم المحتوى.

كانت بداية الثنائي عبر فيديوهات رياضية لهما، تظهر فيها ريم مرتدية ملابس رياضة دائمًا، فكان الجمهور يشعر بالصدمة كلما رآها في ملابس السيدات أو بمساحيق التجميل، وكان الجمهور معجب بـ لياقتها البدنية العالية، حيث كانت تظهر مع زوجها في كثير من الأحيان لعمل تحديات طاقة وتحمل، وفي كثير من الأحيان تحمله على أكتافها أو يحملها هو أثناء عمل تمارين الضغط.

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رد ريم وبربري على آخر شائعة انفصال

في لقاء على إحدى قنوات اليوتيوب، كشف الثنائي ريم وبربري، عن قصة حبهما منذ سنوات، التي بدأت بالصدقة وتحولت إلى حب وزواج، وبكت ريم خلال الحلقة مؤكدة أن الحياة لن يكون لها طعم بدون بربري، الذي شدد على أن ما يتردد عن انفصالهما شائعات لن تتحول إلى حقيقة يوما ما.

لقطات من البرنامج

 وعن عدم انجابهما، أكدت أن لها أسباب شخصية ترفض البوح بها، حتى لا يتم تقليدها من بعض المتابعات، خاصة أن لها ظروف خاصة، مشيرة الى أن علاقتها بالقطط تعوضها نوعا ما عن الامومة. 

انفصال ريم وبربري الطلاق تصدر الترند شائعة انفصال 5 ملايين متابع التيك توكرز ريم وبربري انفصال الثنائي المعروف

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