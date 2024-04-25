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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

صدى البلد

كشفت عدة تقارير رياضية، خلال الساعات الماضية، عن تلقي مسمار وسط الأهلي، إمام عاشور بعض العروض الاحترافية، وتحديدًا من الخليج للرحيل عن الأهلي، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الماضية، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

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أمريكا سبب تأجيل رحيل إمام

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، مصير إمام عاشور من العروض التي تلقاها مؤخرا، بعد تألقه رفقة المارد الأحمر ومنتخب مصر، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله أحد أهم لاعبي الفريق.

مسمار وسط الاهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور يتمسك بالاستمرار مع الأهلي، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، الذي يقام صيف العام المقبل في 2025 بأمريكا، بمشاركة 32 ناديًا، من دوريات العالم.

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الأهلي يرفض عروض إمام عاشور

وأكد أن اللاعب سعيد بالبقاء في الأهلي منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني يمنحه الاهتمام والتقدير المناسب، ويشارك ضمن التشكيل الأساسي طالما كان جاهزًا.

مارسيل كولر 

أضاف المصدر، أن إدارة الأهلي تتمسك باللاعب أيضا، وترفض رحيله خلال الفترة الحالية، بعد أن أصبح ضمن الأعمدة الأساسية للمارد الأحمر، ومن أبرز لاعبي الفريق رغم حداثة انضمامه.

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عاشور في التدريبات وعينه على مازيمبي

شهد مران الأهلي، الأربعاء، مشاركة إمام عاشور، بعدما تعافى من إصابة الكتف التي لحقت به خلال الفترة الماضية، مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في البطولة الودية.

إمام عاشور 

ورغم رغبة اللاعب في خوض مباراة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، على استاد بالقاهرة، إلا انه لم يتم حسم موقفه النهائي من المشاركة في تشكيل المارد الأحمر أم لا.

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الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لـ مازيمبي

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

الاهلي في معسكر مغلق 

جاء قرار كولر، بسبب صعوبة المنافس وقوة المباراة التي تقام أمام أحد أهم الفرق في القارة السمراء، فضلا عن زيادة التركيز للاعبي الفريق وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية، لتحقيق نتيجة ايجابية، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي، التي أقيمت في لوبومباشي، بالتعادل السلبي بين الفريق، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا والفوز بركلات الترجيح، للتأهل لنهائي إفريقيا.

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