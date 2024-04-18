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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كولر ناوي على التغيير.. عودة تاو وغياب 8 لاعبين عن الأهلي أمام مازيمبي

صدى البلد

يتطلع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي، من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.

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بيرسى تاو يقترب من العودة لتشكيل الأهلى

اقترب الجنوب أفريقي بيرسى تاو، لاعب الأهلى من العودة إلى تشكيل فريقه أمام مازيمبى يوم السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية.

تاو يؤدي تدريباته بقوة

وانضم بيرسي تاو إلى قائمة الأهلي التي سافرت إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي بعد فترة من الغياب منذ مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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كولر ناوي على التغيير

أكدت مصادر داخل النادي الأهلي، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

كهربا ومعلول
وسام أبو علي ورضا سليم

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

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طبيب الأهلي يوضح حالة المصابين

كشف أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين بالفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي.

اللاعبين المصابين

وأبلغ طبيب الأهلي، المدرب كولر، أن بيرسي تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

مروان والشحات

وذكر طبيب الفريق أن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وبالنسبة لحسين الشحات، يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، إذ يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

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غياب 8 لاعبين عن مباراة مازيمبي

خرج من القائمة الحارس محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وياسر إبراهيم للإصابة بجانب عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

قائمة الاهلي

وجاءت قائمة الأهلي للقاء مازيمبي كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء- مصطفى مخلوف- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح- محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- كريم وليد نيدفيد- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- أكرم توفيق- بيرسي تاو- كريم فؤاد- رضا سليم- أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر- محمد الضوي كريستو.

الهجوم: محمود كهربا- وسام أبو علي- أنطوني موديست.

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